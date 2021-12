Lutto, ad Aprilia: in un incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio a Monterotondo ha perso la vita il 47enne Lorenzo Porfiri.

L’uomo viaggiava in sella a una Harley Davidson lungo via Vallericcia, all’altezza dell’intersezione con via Vicolo del pozzo, quando la due ruote è improvvisamente finita fuori controllo, schiantandosi contro il guardrail. Porfiri è deceduto sul colpo, i sanitari sopraggiunti insieme a carabinieri e polizia locale non hanno potuto fare altro che costatarne la morte.