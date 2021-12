Fondi, innumerevoli buche e pericoli: dall’opposizione chiedono un cambio di rotta

Tra gli argomenti all’ordine del giorno a Fondi, ecco tornare le strade ‘lunari’. Sono al centro di un intervento dei consiglieri di opposizione Luigi Parisella (Riscossa Fondana), Franco Cardinale (La Mia Fondi) e Tiziana Lippa (Fondi Terra Nostra), a cui si unisce il coordinatore dei tre movimenti civici, Enesio Iudicone.

“In questi giorni pervengono ai consiglieri di opposizione innumerevoli segnalazioni riguardanti le dissestate strade comunali. Molti sono, infatti, i cittadini che percorrendo queste strade hanno riportato danni agli pneumatici e alle sospensioni, riportando danni anche notevoli alle loro vetture. Se le strade sono diventate pericolose per le automobili, figurarsi quanto possano esserlo per motoveicoli e biciclette. Le buche si presentano in numerose zone, con profondità, rispetto al manto stradale, anche di 10/20 cm circa, così da creare un grave dislivello.

Gli interventi operati dagli addetti del Comune risultano inefficaci, consistendo per lo più in meri palliativi quando, invece, vi sarebbe bisogno di una profonda manutenzione straordinaria. Secondo il codice della Strada, gli enti proprietari delle strade hanno il compito di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedendo: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.





Chiediamo al sindaco Maschietto, all’assessore competente e al Comandante della polizia locale di intervenire immediatamente, con l’auspicio che la visione futura dell’amministrazione sia quella di prevenire incidenti e danni ai cittadini. Siamo certi che i cittadini, ancor di più in tempi difficili, gradiscano che i proventi di tasse e contributi vengano spesi con criterio per il miglioramento della città, anziché impegnati per questioni puramente di facciata”.