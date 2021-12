Obscurity”, il romanzo fantasy di Gea Petrini alla biblioteca di Gaeta

Terzo appuntamento letterario alla biblioteca comunale “Salvatore Mignano” di Gaeta con il ciclo di eventi “Gaeta incontra gli autori”, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse”, nell’ambito del progetto finanziato dal Cepell (Centro per il Libro e la Cultura). Protagonista, venerdì 10 dicembre alle ore 17, la scrittrice Gea Petrini, che presenterà il suo romanzo fantasy “Obscurity”, primo libro della saga Darkness Chronicles ricco di colpi di scena, di battaglie, alleanze e lotte per il potere. Modera l’incontro il giornale del quotidiano “Il Messaggero” Giuseppe Mallozzi.

Tra intrighi politici, inganni e tormentate storie d’amore, cinque casate governano Talamh, un continente dominato dalla magia. Liv Lars è una ragazza dotata di un potere unico che ha sempre nascosto su ordine della famiglia per mantenere la pace nei cinque stemmi. Le mani di Liv sono ricoperte di cicatrici, segni delle torture inflitte dalla madre per non farle sviluppare la magia dorata. Un’infanzia di orrori che ha spinto Liv a cercare l’amore lontano dalle montagne di Mantor, con il suo ragazzo Aron e gli amici dell’accademia di magia. Solo con il fratello maggiore Finn conserva un legame speciale tra le mura del castello dei Lars. Il segreto di Liv però adesso rischia di essere svelato e tutte le sue certezze sono sul punto di crollare proprio mentre a Tentor, la capitale, prendono forza le cospirazioni dei gardon. Sono i guardiani delle scuole e delle città costretti da tre secoli a non praticare la magia. La voglia di rivalsa dei gardon, creature che si nutrono di sangue, infiamma Brenda la giovane visionaria che li guida verso la rivolta contro le casate nel sogno di tornare a essere gli oscuri. A Talamh divampa il conflitto e l’amore come l’odio arriva a condizionare le regole del gioco: cosa si è disposti a sacrificare per il potere? “Obscurity” è un fantasy che racconta tradimenti e speranze. E ci mostra le ombre dove sembra esserci solo la luce. Nella versione cartacea del volume sono presenti undici illustrazioni di Pietro Petrini con i ritratti emotivi dei principali personaggi.





Gea Petrini è giornalista professionista di Guidonia Montecelio, direttore del network di informazione indipendente “Point Notizie”. Ha già scritto il manuale “Vita da Blogger” ed è una podcaster di successo, seguitissime le sue rubriche “Politica Popcorn” e “Streghe”, disponibili sulle principali piattaforme di intrattenimento. Per quanto riguarda la narrativa “Obscurity” è il suo libro d’esordio ed è già bestseller sia dei fantasy che degli horror su Amazon.

Il ciclo di appuntamenti alla biblioteca comunale di Gaeta si concluderà il 17 dicembre con Andrea Ciaffaroni che presenterà la biografia “Alla ricerca di Nino Manfredi” (Sagoma Editore).