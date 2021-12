Le dittature militari sudamericane: lezione speciale per gli studenti del Pacinotti

Incontro con l’autore, giovedì 2 dicembre scorso, per gli studenti della classe V della sede aggregata dell’Istituto di scuola superiore ‘Pacinotti’ di Santi Cosma e Damiano. Una lezione speciale sulle dittature militari in Sudamerica, organizzata dalle docenti Flavia Marzullo e Floriana Forte, e tenuta dallo scrittore Gianluca Campagna, autore tra gli altri di due gialli storici ‘Il profumo dell’ultimo tango’, ambientato nel 1978 in Argentina, e ‘La scelta della pecora nera’, a sua volta ambientato nell’Uruguay del 1980.

Sullo sfondo di entrambi i libri, le dittature di quegli anni: volti e tempi diversi, stessa volontà liberticida. Dittature, sia l’una che l’altra, che cercavano di dissimulare atrocità e durezze dietro lo scintillio di grandi avvenimenti sportivi: rispettivamente il Mondiale argentino ed il Mundialito uruguaiano.





Una lezione che per gli studenti di quinta interseca i programmi di Italiano e Storia, ma anche quello di Scienze motorie. A conclusione dell’incontro, i ragazzi del ‘Pacinotti’ hanno salutato lo scrittore Campagna con un lungo applauso.