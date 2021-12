Il sindaco Coletta e il “cerchio magico”: l’intervento di Latina nel Cuore

“Chi sa se il cerchio magico di Damiano Coletta è completo?”. Un quesito che arriva dal gruppo consiliare di Latina nel Cuore.

“Con la nomina della Briganti, assistiamo all’ennesima forzatura del ‘sindaco senza maggioranza’, che continua imperterrito a fare finta di nulla, come se avesse vinto veramente e come dice lui fosse ‘un suo diritto’ individuare tutti i componenti della nascente amministrazione comunale senza tener conto che oltre il 65% dei cittadini non lo ha votato. Non ha votato né lui, né tantomeno i suoi collaboratori ed ex consiglieri comunali. Non capiamo come faccia Coletta da una parte a chiedere la collaborazione del centrodestra e dall’altro continuare ad operare come se avesse ancora il ‘monocolore’ della scorsa legislatura e sinceramente non capiamo nemmeno i suoi alleati a partire dal Pd che accetta qualsiasi scelta senza batter ciglio”.





“Speriamo che nei consigli comunali programmati per i prossimi giorni – concludono dalla civica – Coletta voglia almeno spiegarci perché chi è stato bocciato dagli elettori debba occuparsi ancora dell’interesse della collettività”.