Fare Verde a Formia, educazione ambientale con gli studenti dell’I.C. Pollione

Si è svolto sabato 4 dicembre il primo appuntamento di educazione ambientale organizzato dall’associazione Fare Verde presso l’IC Pollione di Formia con gli studenti della IA e IID.

Il progetto prevede cinque appuntamenti, a scuola e all’esterno. Al centro dell’incontro, le ‘tre R’ per la corretta gestione/riduzione dei rifiuti e dell’iniziativa Europea della SERR.





Il prossimo appuntamento vedrà impegnati gli studenti con l’iniziativa nazionale di Fare Verde de Il Mare D’Inverno XXXI ed. il 29 gennaio 2022.

Poi altri appuntamenti a febbraio e marzo, fino ad arrivare al 22 aprile, giornata della Festa della Terra.

Si ricorda che Fare Verde è un’associazione nazionale di volontariato ambientale iscritta al Ministero dell’Ambiente, un’associazione indipendente, senza sponsorizzazioni private o partitiche e svolge le sue attività grazie al puro volontariato e alla propensione dei volontari.

“Noi volontari di Formia ci impegniamo anche nel l’educazione ambientale perché siamo convinti che il futuro è dei più piccoli e che l’educazione insieme alla comunicazione e al volontariato attivo siano ingredienti fondamentali per creare cittadini che abbiano a cuore non solo il loro territorio ma il loro pianeta.



Ringraziamo la dirigente Ersilia Bonocore per la sensibilità dimostrata e i prof. Lidia Grella e Giuseppe Supino per la collaborazione in questo percorso”.