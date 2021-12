Anpi, primo congresso della sezione di Pontinia: il report

Domenica 5 dicembre nella sala Lettura della biblioteca comunale di Pontinia si è

svolto il primo congresso della sezione locale dell’Anpi – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, la quale, ad oggi, conta venti iscritti: “Un ottimo risultato per una piccola realtà nata solo due anni or sono quasi per scommessa”, dicono i vertici del sodalizio.

“Alla ex Casa del Fascio, per l’occasione addobbata da cima a fondo da bandiere tricolori e gagliardetti partigiani, s’è respirata aria di Resistenza, Liberazione, Democrazia”, spiegano dall’Anpi. “Quattro intense ore che hanno richiamato vecchi e nuovi iscritti, semplici curiosi e sostenitori, per le votazioni e il rinnovo degli incarichi di segreteria, proficui dibattiti, confronti con i rappresentanti delle istituzioni cittadine, dichiarazioni di intenti e collaborazione con parte dell’associazionismo pontiniano attivamente impegnato sul territorio nell’arte, nel sociale, nella cultura in ogni sua espressione”.





Nella prima parte del pomeriggio, alla presenza della professoressa Ada Filosa, presidente Anpi della Provincia di Latina, che ha portato supporto, saluti e condotto i lavori congressuali, è stato eletto nuovamente presidente di sezione Giuseppe Cusimano. Nella seconda parte, poi, è stata data la parola ai portavoce, rappresentanti delle associazioni culturali Asd Centro D’Arte Prisma, associazione PerCorsi, Officina Culturale Papyrus, Gruppo Scrittura Creativa, ognuno dei quali ha dato il proprio apporto propositivo per future collaborazioni: creazione di opere d’arte a cielo aperto in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, favorire la conoscenza e la comunicazione con le diverse culture da tempo presenti sul territorio, dar vita a laboratori di scrittura per tramandare la memoria della Resistenza e i valori della Costituzione Italiana, presentazione di libri, ricerca storica e tanto altro.

Durante il dibattito nato dal confronto con le autorità dell’amministrazione Comunale intervenute, come il sindaco Eligio Tombolillo – neoiscritto Anpi – la consigliera Fabiana Cappelli e il consigliere Simone Coco, sono state messe in luce positività e criticità degli spazi, dei tempi, del supporto istituzionale all’azione associativa, strappando la promessa di migliorare le relazioni e la comunicazione tra le parti, nonché sostenere ancor di più la proposta culturale e l’impegno sociale.

Sostegno giunto anche da Pasqualino Pisano, membro del Movimento 5 Stelle di Pontinia, il quale ha risposto con entusiasmo all’invito rivolto dall’Anpi a tutto il consiglio comunale e alle realtà politiche locali.

In chiusura dei lavori, infine, c’è stato l’interessante intervento di Michelangelo Leva, autore per Atlantide Editore del libro ‘Bande partigiane dei Monti Lepini’, il quale ha proposto una breve, ma precisa ricostruzione della presenza partigiana e delle operazioni di Resistenza nella pianura pontina e nei suoi dintorni, grazie a un minuzioso studio del Fondo Ricompart dell’Archivio Centrale dello Stato.