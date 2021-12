Entra in vigore il super green pass, i controlli sul territorio

Entra oggi in vigore la nuova Certificazione Verde così detta “Rafforzata”, nell’ambito delle ulteriori misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali.

E’ stato posto in essere un articolato servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina, Colonnello Lorenzo D’Aloia, in ottemperanza alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal signor Prefetto di Latina dottor Maurizio Falco, successivamente dettagliato in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento presso la Questura di Latina, volto alla verifica, tra le altre cose, del rispetto del contenuto del piano di controlli alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 29 novembre 2021, n.172, e finalizzato al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus CoViD-19.





Numerose le pattuglie che, in tutto l’arco della giornata, hanno perlustrato il territorio ed effettuato numerosi controlli sulla regolarità della certificazione verde, specie nei luoghi a maggior rischio di assembramenti, non solo per elevare sanzioni: forte è stata infatti l’attività di sensibilizzazione della popolazione, con atteggiamento sempre comprensivo, ma rigoroso, atteso il superiore interesse della tutela della salute pubblica, specie tra i più giovani, invitati ad indossare, quando necessaria, la mascherina ed a mantenere il distanziamento sociale.

Si rammenta infine che a partire dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022 solo i possessori di green-pass “rafforzato” potranno svolgere le diverse attività e accedere ai servizi quali spettacolo, eventi sportivi, ristoranti al chiuso, feste, cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati, anche in zona bianca.

Nella giornata odierna sono stati effettuati serrati controlli a persone ed esercizi commerciali constatando, nella maggior parte di casi, il rispetto delle previste norme sanitarie, procedendo in qualche circostanza ad elevare sanzioni amministrative nei confronti di coloro sorpresi a violare le stringenti regole in materia di Covid 19.

Continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri al fine di garantire il rispetto delle restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per la quale è fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero unico di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia o di pericolo di cui venga a conoscenza.