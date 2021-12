Castelforte, lo stato dei lavori pubblici: la voce dell’Amministrazione

Il Sindaco Angelo Felice Pompeo, comunica che in queste prime settimane di lavoro l’Amministrazione Comunale ha preso visione dello stato dei progetti esistenti e ha lavorato con intensità per mettere in atto ogni possibile iniziativa tesa a realizzare le opere pubbliche e migliorare i servizi offerti alla popolazione. Per quanto concerne i lavori pubblici, affidati all’Assessore Francesco Sessa, si trasmette anche alla stampa una primo report con il quale si illustra quanto finora fatto nei dettagli di ogni intervento.

Relazione dell’Assessore Francesco Sessa





“A due mesi dal nostro insediamento sembra doveroso tracciare un primo bilancio sulle attività svolte dal Servizio Lavori Pubblici che ho l’onore di seguire.

In questo lasso di tempo siamo riusciti a farci concedere una proroga da parte della Regione Lazio per la realizzazione dell’asilo nido presso la scuola Petronio e i lavori di realizzazione dello stesso stanno proseguendo con celerità e dovrebbero terminare nella prima decade di gennaio 2022.

Anche per quanto riguarda il progetto di riqualificazione dell’area ex cinema, dopo diverse interlocuzioni con l’Ente finanziatore siamo riusciti ad avere una proroga e siamo in fase di trasmissione del parere paesaggistico propedeutico all’approvazione del progetto esecutivo e dell’appalto per l’affidamento dei lavori.

Stesso discorso per il progetto di realizzazione del parco giochi sito in Suio Forma, dove siamo riusciti ad ottenere una proroga dal Gal e stiamo predisponendo gli atti di chiusura dei lavori.

Nei giorni scorsi la D.L. incaricata relativamente al progetto di riqualificazione del campo sportivo di Castelforte ha trasmesso lo stato di avanzamento dei lavori con la riconsegna parziale delle aree, che verrà approvato nei prossimi giorni consentendoci, così, di poter predisporre l’utilizzo del campo sportivo alle società sportive locali che hanno presentato richiesta.

Inoltre abbiamo provveduto a cambiare le destinazioni delle isole ecologiche site nei pressi della scuola materna di Suio Forma e Suio Alto in altra area e pertanto a breve ci sarà la consegna dei lavori, contemporaneamente abbiamo predisposto tutto l’iter per l’installazione della compostiera in località Pozzillo.

Abbiamo poi approvato in giunta il progetto di abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione del complesso sportivo sito in Via San Rocco e presentato richiesta di contributo nell’ambito dell’avviso pubblico regionale Sport senza Barriere.

Quasi contemporaneamente abbiamo presentato ulteriore richiesta di finanziamento alla Regione Lazio dell’ambito dell’avviso pubblico per i giochi inclusivi che prevede l’acquisto di giochi utilizzabili per persone con disabilità oltre che prevedere l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nei prossimi giorni verranno affidati i lavori di realizzazione dell’area fitness presso il giardino Belvedere, oggetto di finanziamento da parte del Gal.

A breve, poi, si concretizzerà il Progetto Ossigeno attraverso il quale verranno piantati diversi alberi sul nostro territorio e più specificatamente nell’area adiacente il Giardino Belvedere e presso Suio paese.

Abbiamo poi affidato il servizio di supporto per il recupero del Benefit Ambientale che da troppo tempo non viene versato a favore del nostro Ente da parte dei comuni che utilizzano la nostra discarica e che ci consentirà di avere nei prossimi anni un bilancio meno in affanno.

Abbiamo anche affidato piccoli interventi di manutenzione delle chiese di proprietà comunale che erano soggette ad infiltrazioni e che speriamo tornino presto nella disponibilità del parroco.

Siamo riusciti a predisporre e ad approvare in Giunta il Piano Triennale delle opere pubbliche e il biennale dei servizi che oltre ad essere fondamentale in un’ottica di programmazione delle opere da realizzare è propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

Grande attenzione stiamo ponendo verso l’impianto di pubblica illuminazione comunale che versa ormai in una condizione di difficile gestione nonostante la piena disponibilità dimostrata da parte della ditta addetta alla quale abbiamo dato incarico di eseguire lavori manutenzione in varie località dell’intero territorio comunale. Proprio per questo stiamo rivedendo con attenzione il progetto di concessione degli interventi di adeguamento normativo e di miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto di pubblica illuminazione comunale, comprensivo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, manutenzione, gestione e fornitura di energia elettrica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2021 e che è, a nostro avviso, carente della sostituzione dei pali della pubblica ammalorati.

In quest’ottica siamo in contatto con il soggetto proponente per richiedere la modifica progettuale prevedendo appunto anche la necessaria sostituzione dei pali durante l’intera durata della concessione con relativo adeguamento del relativo piano economico finanziario.

Ritengo, in conclusione, che in questi due mesi molto è stato fatto grazie alla costante collaborazione degli uffici e dei colleghi amministratori e spero vivamente che a breve riusciremo ad inaugurare le prime opere pubbliche realizzate.”