Lutto in città per la scomparsa del professor Salvatore Mambro

E’ cordoglio a Sabaudia per la scomparsa del professor Salvatore Mambro, una persona molto amata nella comunità punto di rifermento per la scuola e per lo sport. “A nome dell’Amministrazione comunale e della comunità tutta – ha commentato il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi – esprimo le più sentite condoglianze alla Famiglia Mambro per la scomparsa del caro Salvatore.

Stimato professore di educazione fisica, Salvatore Mambro è stato punto di riferimento per intere generazioni di studenti nonché tra i fondatori del volley a Sabaudia. A lui si deve la prima squadra della città. Il suo amore incondizionato per lo sport ha caratterizzato la sua intera esistenza ed è stato faro per i tanti atleti della nostra città, che hanno sempre trovato in lui la spinta a crescere e migliorarsi, anteponendo ad ogni risultato i valori del gioco di squadra, della condivisione e della sana competizione.