Sicurezza stradale di viale Le Corbusier, interrogazione del M5S

Venerdì il consigliere comunale di Latina Gianluca Bono, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha depositato un’interrogazione a risposta scritta sulla viabilità. E in particolare sulla sicurezza stradale di viale Le Corbusier nel tratto antistante il liceo Manzoni, dove, dal 2018 ad oggi, si sono verificati diversi incidenti. “Al riguardo, l’ennesimo investimento pedonale del 30 novembre, che ha cagionato il ferimento di una docente del sopra citato istituto scolastico, mi ha indotto a interrogare l’assessore competente per comprendere quali siano le azioni che intende intraprendere per tutelare l’incolumità, sia di studenti e insegnanti in entrata e in uscita dal Manzoni, sia di chiunque altro cittadino impegnato ad attraversare una strada ad alta percorrenza acclaratamente pericolosa”.

Premesso che:

– il giorno 30 novembre u.s., sul viale in oggetto, è stata investita un’insegnate del liceo A. Manzoni, successivamente trasportata presso l’ospedale Santa Maria Goretti in “codice rosso”;

– la docente in questione, secondo quanto riportato da diverse fonti stampa, avrebbe regolarmente attraversato sulle strisce pedonali poste dinnanzi il citato istituto scolastico;

– nel 2015 tre studentesse della stessa scuola sono state travolte da un’automobile nel medesimo punto;

Considerato che:

– nel 2018, come da Delibera di Consiglio in riferimento b), è stata approvata all’unanimità la mozione nr. 5/2018 del 7 febbraio, tesa ad ottenere l’implementazione della sicurezza del tratto stradale in oggetto, attraverso l’installazione d’impianto semaforico a chiamata;

– secondo varie fonti stampa, sul tratto stradale in oggetto, negli anni, si sono registrati diversi incidenti e investimenti;

– la dirigente scolastica Paola Di Veroli, avrebbe rilasciato alla stampa le seguenti dichiarazioni: ‘abbiamo chiesto l’installazione di dossi ma c’è stato detto che viale Le Corbusier è una strada a scorrimento veloce e dunque non è possibile una loro installazione’;

Preso atto che sulla mozione in riferimento c):

– è stato riportato che viale Le Corbusier sarebbe classificato strada a scorrimento veloce;

– è stato riportato che detto viale risulterebbe inserito tra le direttrici d’emergenza ove non sarebbe possibile installare dissuasori di velocità;

Tenuto conto che:

– il posizionamento di uno spartitraffico posto longitudinalmente tra i due principali attraversamenti pedonali frontali al liceo Manzoni costituirebbe una ‘safe area’ a protezione dei pedoni come, ad esempio, quelli già presenti in viale P.L. Nervi e in via P. Picasso (vedasi foto ‘A’ e ‘B’ in allegato 1), strade aventi una configurazione similare a viale Le Corbusier;

– il posizionamento di bande rumorose consentirebbe di attirare l’attenzione degli automobilisti al fine di indurli a rallentare il veicolo in prossimità dei sopra citati attraversamenti pedonali;

– che una entrata/uscita frontale ad una strada ad alta percorrenza si deve ritenere particolarmente pericolosa e che la Dirigente scolastica dovrebbe essere invitata a valutare la possibilità di consentire l’entrata/uscita pedonale solo dal cancello posto in via Magenta e da quello frontale a via Romagnoli (posto alla fine della pista di atletica del medesimo plesso, vedasi foto ‘C’ e ‘D’ in allegato 2, che garantirebbe una maggiore protezione di studenti e insegnanti nel percorso verso il vicino impianto semaforico);

– che l’urbanizzazione/pedonalizzazione dello sterrato posto tra via Magenta e viale Le Corbusier (vedasi foto ‘C’ in allegato 2) andrebbe a costituire un’ulteriore valida alternativa pedonale per gli studenti diretti verso il centro commerciale Panorama;

– le sopra elencate possibili soluzioni non porterebbero comunque a ‘zero’ il rischio d’incidenti ma ne limiterebbero certamente il relativo rischio;

si interroga il Sindaco e/o l’Assessore competente al fine di sapere:

– se sia vero o meno che viale Le Corbusier è classificata strada a scorrimento veloce;

– se sia vero o meno che il viale in oggetto è stato classificato ‘direttrice d’emergenza’ ove, dunque, non sarebbe possibile installare dissuasori di velocità, ovvero dossi artificiali anche in gomma;

– se il Comune di Latina è dotato di un ‘Piano Generale del Traffico’, ovvero un ‘Regolamento Viario’ come quello di Roma in riferimento d), ovvero di qualsivoglia atto di classificazione funzionale delle strade comunali;

– cos’è stato fatto dal 2008 a oggi, in ottemperanza alla Delibera di Consiglio in riferimento b);

– se, tenuto conto delle acclarate condizioni di pericolosità del tratto stradale in oggetto, intende porvi rimedio e, in caso affermativo, con quali tempistiche e modalità.