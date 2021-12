“Per una città più sicura”: petizione dopo la raffica di furti a Fondi

Dopo la recente ondata di colpi nella Piana, la civica Fondi Vera promuove una petizione per chiedere “una città più sicura”.

“La sequela di furti in casa, anche in pieno giorno, a volte addirittura alla presenza degli inquilini, i tentativi di furto, la preoccupazione e l’incertezza dei cittadini, non ci lasciano indifferenti. Per questo motivo durante la seduta di consiglio dello scorso martedì, il nostro capogruppo Francesco Ciccone ha presentato un’interpellanza verbale diretta al sindaco al fine di porre l’attenzione sull’allarmante escalation di furti nelle abitazioni registrati in città nelle ultime settimane, eventi che hanno alimentato paura ed incertezza e meritano, a nostro avviso, una forte e netta risposta da parte delle istituzioni”.





“Non è la prima volta – sottolineano da Fondi Vera – che durante questo primo anno di amministrazione Maschietto la sicurezza, in alcuni casi la percezione di insicurezza, la sensazione di impotenza per tanti fondani di fronte a determinati atti criminosi, irrompono a gamba tesa nella nostra quotidianità. In dodici mesi abbiamo denunciato la situazione di degrado dello scalo ferroviario, siamo stati tra i pochi a prendere posizione sulla serie di attentati incendiari della scorsa primavera chiedendo al Prefetto la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, abbiamo proposto l’istituzione di una Commissione consiliare speciale sicurezza, abbiamo segnalato l’assenza di illuminazione pubblica in tante strade, in centro ed in periferia”. Ed ora la raccolta firme.

“Domenica 5 dicembre, dalle 9 alle 13, saremo in piazza Matteotti. La petizione, che ci auguriamo possa essere sostenuta con forza dalla comunità, chiede al sindaco di disporre ulteriori controlli da parte della polizia locale per garantire maggiore sicurezza sul territorio, installarne di nuove e rendere funzionanti le telecamere di videosorveglianza già presenti in città ed in periferia, provvedere ad un controllo ed una manutenzione dell’illuminazione pubblica in tutte le zone della città, istituire la figura di un delegato che possa occuparsi essenzialmente di sicurezza e legalità, istituire una Commissione consiliare speciale sicurezza”.