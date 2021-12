Pallavolo, al palasport di Cisterna la sfida tra la Top Volley e Modena

Decima giornata di campionato, la Top Volley Cisterna domenica pomeriggio alle 18.00 affronta Leo Shoes PerkinElmer Modena, la partita sarà trasmessa in diretta su volleyballworld.tv.

In via delle provincie, la sfida è con il team di coach Andrea Giani e gli ex Swan Ngapeth, Van Garderen e Rossini. I ragazzi di coach Fabio Soli arrivano al match dopo lo stop in casa contro Civitanova. Al Palasport di Cisterna torna in scena il grande volley, con un’altra big del campionato italiano. Sarà ancora determinante il supporto del pubblico, per dare il giusto supporto ad una squadra in forte crescita, che sta dimostrando di avere un grande valore tecnico, espresso partita dopo partita, nella lotta punto a punto su ogni set giocato contro tutti gli avversari. Il 5 dicembre, alle 18, la Top Volley scende in campo a Cisterna contro la Leo Shoes PerkinElmer Modena per la decima giornata di regular season del campionato di Superlega Credem Banca.





Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna): “Giochiamo contro Modena, una corazzata, sarà una partita molto difficile, ma noi dobbiamo scendere in campo, pensando di non aver nulla da perdere, giocare tutte le palle con grande tranquillità. Io sono uno degli ex, vivo la partita in maniera leggermente diversa rispetto a tutte le altre competizioni, perché comunque è una sfida in più giocare contro di loro; quindi, sarò ancora più motivato nel giocare bene, darò il mio meglio nell’aiutare la squadra di Cisterna”.

Andrea Giani (coach Leo Shoes PerkinElmer Modena): “La squadra sta bene, siamo reduci da un lungo periodo in cui abbiamo cambiato tante cose anche in allenamento per trovare la giusta forma e per esprimerci al meglio nelle partite. Ora non possiamo fermarci, abbiamo bisogno di punti per concludere nel miglior modo possibile il girone d’andata. Le vittorie sono sempre importanti, anche perché danno quel tocco di allegria e spirito in più che è decisivo. Calendario fitto? Giocheremo tanto, da questo punto di vista è importante avere un roster che ci permette di inserire più giocatori con continuità e con cambi per avere respiro e più soluzioni. Tommaso Rinaldi? A Cisterna ha più spazio, ha bisogno di giocare e ha il futuro nelle sue mani. Credo che ognuno di noi debba seguire la propria strada”.

Cisterna e Modena si sono affrontate 42 volte nel massimo campionato italiano con 10 successi per la formazione pontina e 32 per i romagnoli.

Sette gli ex di turno quattro con la Top Volley Cisterna il regista e capitano Michele Baranowicz che ha giocato con Modena nella stagione 2012/2013; Elia Bossi in gialloblù per diverse stagioni, dal 2011/2014; 2015/2016; 2017/2018 e dal 2019 al 2021; Tommaso Rinaldi a Modena dal 2019 al 2021. Fabio Soli a fine carriera gli viene offerto di entrare a far parte dello staff di allenatori della prima squadra, nel 2010 inizia il suo nuovo percorso e resterà a Modena fino al 2012. Maarten Van Garderen ha vestito la casacca bianco-blu nella stagione 2019/2020. Swan Ngapeth a Cisterna nel campionato 2018/2019 ed infine Salvatore Rossini in forza alla Top Volley nella stagione 2012/2013 e 2013/2014.

Il match verrà arbitrato da Giardini Massimiliano e Curto Giuseppe. La partita tra Top Volley Cisterna e Leo Shoes PerkinElmer Modena verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.00.

Top Volley Cisterna – Leo Shoes PerkinElmer Modena

PRECEDENTI: 42 (10 successi Top Volley Cisterna, 32 successi Leo Shoes PerkinElmer Modena)

EX: Fabio Soli (coach Top Volley Cisterna); Michele Baranowicz(Top Volley Cisterna); Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna); Elia Bossi (Top Volley Cisterna); Maarten Van Garderen (Leo Shoes PerkinElmer Modena); Swan Ngapeth (Leo Shoes PerkinElmer Modena); Salvatore Rossini (Leo Shoes PerkinElmer Modena).

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Aidan Zingel – 2 attacchi vincenti a 1200 (Top Volley Cisterna); Michele Baranowicz – 2 attacchi vincenti a 250 (Top Volley Cisterna); Earvin Ngapeth – 6 punti a 3000 – 3 battute vincenti a 300 (Leo Shoes PerkinElmer Modena).

In carriera tutte le competizioni: Aidan Zingel – 3 punti a 1900; 10 attacchi vincenti a 1300 – 8 battute vincenti a 100 (Top Volley Cisterna); Stephan Maar – 24 punti a 1500 (Top Volley Cisterna); Michele Baranowicz – 2 battute vincenti a 250 (Top Volley Cisterna); Giacomo Raffaelli – 3 ricezioni a 300 (Top Volley Cisterna); Tommaso Rinaldi – 4 attacchi vincenti a 150 (Top Volley Cisterna); Elia Bossi – 1 attacco vincente a 600 (Top Volley Cisterna); Nimir Abdel-Aziz – 14 punti a 2200 (Leo Shoes PerkinElmer Modena); Daniele Mazzone – 6 punti a 2000 (Leo Shoes PerkinElmer Modena); Salvatore Rossini – 24 ricezioni a 2600 (Leo Shoes PerkinElmer Modena).

I tickets saranno a disposizione su vivaticket.com e presso il botteghino del Palasport di via delle provincie a Cisterna di Latina.

ORARI BIGLIETTERIA:

Sabato 15.30 – 18.30

Domenica 10.00 – inizio gara

Il costo è di 10,00 euro (a cui si aggiunge il costo di prevendita). Prezzo unitario di ingresso valido per tutti i settori, non sono applicabili sconti e riduzioni per nessuna fascia di età.

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO DI CISTERNA DI LATINA

È consentito l’accesso solo in possesso di “Green Pass” in corso di validità (ciclo vaccinale completo, guarigione da Covid19 negli ultimi 6 mesi, prima dose vaccinale da 15 giorni, tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore antecedenti) Al momento dell’acquisto del biglietto dovranno essere lasciate generalità e recapiti di chi acquista il biglietto.

All’interno del palazzetto dello sport è obbligatorio l’uso della mascherina. Il deflusso dovrà avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti e seguendo l’ordine che verrà impartito dagli addetti al controllo e dallo speaker. A fine match non ci potrà essere nessun contatto tra il pubblico e i giocatori.