Covid nel Lazio: 1832 positivi, 7 decessi e 809 guariti

“Oggi nel Lazio su 18.190 tamponi molecolari e 29.481 tamponi antigenici, per un totale di 47.671 tamponi, si registrano 1.832 nuovi casi positivi (+339), sono 7 i decessi ( = ), 712 i ricoverati (-15), 91 le terapie intensive (+3) e +809 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,8%. I casi a Roma città sono a quota 946. Dei 7 decessi di oggi 6 non erano vaccinati”. A parlare, a margine del consueto vertice della task force regionale anti-Covid, è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “E’ prematuro parlare di quarta dose”, ha aggiunto. “I nostri tecnici dell’Istituto Spallanzani ci dicono che l’obiettivo è arrivare a fare un richiamo annuale con vaccini aggiornati alle varianti, come avviene per il vaccino antinfluenzale”.

Raffronto con il 4 dicembre dello scorso anno: stesso numero di positivi, ma con 2.466 ricoveri in meno in area medica, 269 in meno in terapia intensiva, 68mila isolati a domicilio in meno e 55 decessi in meno. “Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”, sottolinea D’Amato.





Rapporto Confcommercio sui consumi di Natale a Roma: il 58% dei cittadini teme che il Lazio torni in zona gialla. “Bisogna dare messaggi di tranquillità ed evitare di generare ansia”, dice l’assessore regionale alla Sanità. “Ad oggi i nostri tecnici non ritengono probabile che da qui al Natale ci possa essere un cambio di fascia. Lavoriamo assieme per un Natale sicuro, nel rispetto delle regole e prenotando subito il richiamo”.

Vaccinazioni pediatriche: prenotazioni al via dal 13 dicembre.

Oltre 300mila utenti hanno già visualizzato sui canali social di SaluteLazio le FAQ realizzate in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Prenoti oggi e puoi eseguire il richiamo nella giornata di domenica. Possono accedere tutti (over 18) fino ad esaurimento delle diponibilità previa prenotazione sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per un totale di 5mila somministrazioni complessive a disposizione per la giornata.

Le somministrazioni si svolgeranno nelle seguenti strutture: Nuova Villa Claudia, Villa Aurora, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT (Asl di Latina) e INI Veroli (Asl di Frosinone).

Prenotazioni Vaccino over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile. Sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 40mila posti al giorno.

Nel Lazio superata quota 9 milioni e 600mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose.

Terza dose: oltre 838mila le dosi effettuate pari a oltre il 17% della popolazione.

Hub vaccinali: si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: 353 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: 497 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: 96 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: 102 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: 144 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: 200 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 440 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: 96 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: 198 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: 27 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: 119 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.