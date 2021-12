Covid nel Lazio: 1493 nuovi casi, 7 decessi e 850 guariti

“Oggi nel Lazio su 17192 tamponi molecolari e 26.258 tamponi antigenici, per un totale di 43.450 tamponi, si registrano 1.493 nuovi casi positivi (-317), sono 7 i decessi (+3), 727 i ricoverati (+35), 88 le terapie intensive (-5) e +850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a Roma città sono a quota 720. Valore Rt a 1.01, più basso del valore nazionale. Nella giornata di ieri (giovedì, ndr) oltre 50mila somministrazioni di terze dosi, superiore alla soglia target”. Lo comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine del confronto di venerdì con la task force regionale anti-Covid.

Raffronto con il 3 dicembre 2020: -31 decessi, -303 casi positivi, -2.506 ricoverati in area medica, -276 ricoverati in terapia intensiva, -68.031 in isolamento domiciliare.





Sono online le prenotazioni per l’apertura open day straordinaria, domenica 5 dicembre, di 12 centrali vaccinali Aiop.

Prenoti venerdì e sabato e puoi eseguire il richiamo nella giornata di domenica. Possono accedere tutti (over 18) fino ad esaurimento delle diponibilità previa prenotazione sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per un totale di 5mila somministrazioni complessive a disposizione per la giornata.

Le somministrazioni si svolgeranno nelle seguenti strutture: Nuova Villa Claudia, Villa Aurora, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT (Asl di Latina) e INI Veroli (Asl di Frosinone).

Contact tracing voli: tutti negativi i contatti del volo Doha-Fiumicino, quello del primo caso positivo alla variante Omicron. Per il volo Amsterdam-Roma e Roma-Alghero i casi sono in verifica.

Vaccinazioni pediatriche: prenotazioni al via dal 13 dicembre.

Prenotazioni vaccino over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile. Sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 40mila posti al giorno.

Nel Lazio si è superata quota 9 milioni 550mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12, sempre in doppia dose.

Terza dose: oltre 800mila le dosi effettuate, pari a oltre il 16% della popolazione.

Hub vaccinali: si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: 353 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: 292 nuovi casi e 3 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: 75 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: 107 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: 180 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: 191 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 295 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: 59 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina:122 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: 25 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: 89 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.