Perché è importante imparare una nuova lingua

Quante volte vi sarete sentiti dire, magari a casa oppure tra i banchi di scuola durante le tante ore di lezione, una cosa del tipo “è meglio per te se impari una lingua straniera perché, così facendo, si viaggia nel mondo” oppure “ti servirà per il lavoro o per qualunque altra cosa vorrai fare”? Sicuramente moltissime e voi, magari stufi della solita tiritera, avete fatto un cenno col capo perché vi si stava facendo l’ennesima paternale su quanto sia importante la scuola e l’educazione in generale.

Ovviamente si tratta di elementi fondamentali per quanto riguarda il cittadino del mondo, sia di oggi ma soprattutto di domani, il quale deve sapere cosa e come muoversi all’interno dei vari Stati in maniera agevole. Questo sia che si tratti di motivi di studio (magari con un programma Erasmus durante le superiori o l’università), di lavoro o di semplice piacere per godersi le tanto meritate ferie fuori dall’Italia.





Per potersi spostare dunque in totale libertà, ma anche per poter fruire di tutto quello che il mondo dell’intrattenimento oltre che lavorativo ha da offrirvi, sapere un’altra lingua oltre alla propria non è mai un male. L’inglese è infatti la lingua più gettonata oramai da una vita, ma è altrettanto vero che, visto che i rispettivi Paesi si stanno espandendo anche nello Stivale, la lingua d’Albione è “tallonata” da russo e cinese.

Ma adesso cerchiamo di “essere un pochino più realistici” ed analizziamo meglio la situazione. Poniamo dunque il caso che voi abbiate bisogno di imparare il tedesco (magari avete trovato un altro impiego in Alto Adige oppure in Austria o Germania) relativamente in fretta, ma abbiate anche un altro lavoro che richiede moltissime ore della vostra giornata e in aggiunta tanti altri impegni che riducano inesorabilmente il vostro tempo libero. Che cosa si può fare a questo punto?

Potreste cercare di mettervi di testa buona e, rimboccandovi le maniche in una “maniera estrema”, dedicare ogni minuto libero allo studio della lingua, ma è molto probabile che sarete troppo stanchi per studiare come si deve e vi butterete giù.

Poi, ovviamente, potreste anche cercare dei corsi di lingua oppure degli insegnanti privati, più o meno professionali, per delle ripetizioni private. Il problema più grande è e sarà sempre il tempo! Tenete però conto che, come abbiamo già detto qualche riga fa, il tempo a vostra disposizione per imparare è davvero poco e non sempre questi insegnanti sono liberi nei momenti che sono più congeniali ai vostri tanti impegni.

E allora quali opzioni vi rimangono? Forse sarete costretti a rinunciare e ad affidarvi alla fortuna? Assolutamente no, non se ne parla nemmeno! La soluzione esiste, è a alla portata di mano, oltre che di portafoglio, di tutti, si adatta perfettamente a tutti i vostri impegni e le vostre esigenze e, soprattutto, vi permetterà di apprendere qualunque lingua abbiate in mente (ovviamente compreso il tedesco)! Mica male, non trovate anche voi?

Bene, è arrivato dunque il momento di parlarvi di un servizio davvero eccezionale quale è italki dove, tramite un enorme team di insegnanti certificati, è possibile apprendere più di 150 lingue scoprendo anche i dialetti e le culture di appartenenza. Molti di questi insegnanti, inoltre, sono madrelingua e quindi chi meglio di loro per spiegarvi a fondo le specificità di ogni idioma ed anche altri dettagli utili per una determinata zona del mondo?

In sostanza quello che potrete fare saranno delle comode lezioni online direttamente con questi insegnanti in madrelingua in modo tale da avere una pronuncia ed una grammatica impeccabili. Ma non è finita qui perché, come tutti voi ben saprete, il mondo dell’online consente un’interazione pressoché totale sia con gli insegnanti che con tutti gli altri utenti. Insomma, sarà un po’ come essere in una grande classe virtuale!

Migliaia e migliaia di studenti provenienti da ogni parte del mondo, al pari dei già citati insegnanti, sono dunque qui per voi e per tutte le vostre esigenze di stampo linguistico. Usufruendo poi di tutte le risorse del portale italki come la ricca community con tanti temi e simpatiche sfide linguistiche. Del resto non c’è modo migliore per farlo come, ai tempi, si diceva per la famosa serie di videocassette Disney Magic English (ovviamente è un esempio).

Volendo tirare un po’ le somme generali, grazie a questo sito, potrete sviluppare un vocabolario perfetto per tutte le vostre esigenze di business in modo tale da affrontare ogni colloquio di lavoro in lingua straniera e fare pratica per ogni tipo di esame linguistico. Siete pronti ad intraprendere il vostro prossimo viaggio culturale direttamente da casa?