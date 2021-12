Come scegliere ed abbinare una sedia in pelle per la sala da pranzo

Fra tutte le tipologie di sedie, quelle in pelle sono sicuramente le più eleganti e sempre in voga. Inoltre, si adattano perfettamente in qualsiasi ambiente, non solo domestico, ma anche in ambienti come ristoranti e bar. Abbinarle è davvero semplice e i numerosi marchi italiani di design e di alta qualità che le progettano, sono disponibili su Arredaremoderno.com.

Sedie in pelle: quale scegliere per la sala da pranzo?

Sedie in pelle moderne, innovative e dallo stile unico possono risaltare nel vostro ambiente domestico o lavorativo, ed aumentarne la resa stilistica.





Per sceglierne una di qualità e dal design originale, bisogna puntare sui marchi italiani che offrono una vastità di opzioni per ogni gusto. Senza una ricerca faticosa, è possibile trovare la sedia in pelle che può fare al caso vostro, visitando direttamente l’e-commerce di Arredare Moderno, il quale presenta tutte le novità di design ai prezzi più competitivi sul mercato.

Abbinare le sedie in pelle non è difficile, sono versatili e integrabili in differenti contesti. Facendo attenzione al colore e ai materiali del tavolo e delle superfici e mobili circostanti, si posizionerà la seduta perfetta; oltre che alla disponibilità dello spazio nell’area.

Per una piccola sala da pranzo è più indicata una poltroncina minimale e non troppo ingombrante. In questo caso l’azienda Midj propone numerose varianti adatte, come Liù AT ML TS2; moderna e confortevole, viene realizzata con una scocca in pelle o simile, ma anche in tessuto. Viene creata in due varianti: o con il supporto gambe in legno di frassino, oppure totalmente in acciaio. Liù si presta in contesti moderni semplici, per dare al contempo un tocco di brio e colore.

Sinuosa e raffinata è Wrap S M TS, in versione con o senza braccioli, è rivestita in pelle o ecopelle, in diversi colori, a seconda dell’arredamento circostante è possibile scegliere la tinta più affine. La scocca poggia su gambe in acciaio verniciato. Questa seduta è perfetta per una sala da pranzo open space elegante.

Tra le altre sedie in pelle per sala da pranzo perfette per un abbinamento versatile e moderno, è consigliata anche la bellissima Dada, prodotta da Bontempi Casa. Una seduta leggera ed invitante, strutturata in acciaio laccato, con sedile appoggio in cuscinetto rivestito.

Sedie in pelle per la sala da pranzo: le migliori per gli ambienti di ristoranti e bar

Non solo per la sala da pranzo di casa, anche i ristoranti e bar necessitano di sedute confortevoli e di qualità per il proprio ambiente. Impreziosendo la propria sala con tavoli e sedie di design, si aumenta la resa finale del locale, la quale incide sull’impatto con i clienti.

Le soluzioni su Arredare Moderno offrono numerosi spunti anche per i locali, dove è possibile trovare delle sedie in pelle adatte ai diversi contesti.

Per gli ambienti di lusso si può vertere l’attenzione su Mida, di Bonaldo. Raffinata e dal particolare design, si presenta con imbottitura rivestita in pelle o ecopelle. I supporti delle gambe sono resistenti, in acciaio verniciato. Mida dona all’area un’impronta di stile che si mescola fra il classico ed il moderno. Perfetta per gli ambienti che richiedono un certo rigore.

Da integrare in locali più minimali e contaminati magari da uno stile moderno/industriale, è indicata Passepartout S M TS_M, dall’aspetto lineare ed essenziale. Le sue gambe sono realizzate in acciaio verniciato, mentre l’intera scocca è rivestita in pelle o ecopelle. Oppure, con uno scheletro completamente in acciaio e totalmente rivestito in pelle, anche le gambe, è l’iconica Nuvola, disponibile in diverse versioni e colori. Per un tocco personale all’area di destinazione. Entrambe sono realizzate dalla celebre azienda italiana Midj.