Atti persecutori nei confronti della ex convivente: arrestato dai carabinieri

Alle ore 16.00 circa di ieri, mercoledì 1 dicembre, i militari della stazione di Campoverde di Aprilia procedevano all’arresto di M.A., 30enne di Aprilia, in esecuzione di ordinanza emessa dal GIP di Latina, dr. Molfese, per i reati di codice rosso di cui all’art 612 bis cp, misura degli arresti domiciliari.

L’esecuzione avveniva al termine di attività di monitoraggio per la repressione dei reati in materia di “codice rosso”.





L’uomo veniva ritenuto responsabile a vario titolo del reato di cui agli artt. 99 c. Iv° e 612 bis c.p. c. I° e ii° nei confronti della ex convivente, in esecuzione misura cautelare degli arresti domiciliari emessa in data 30 novembre u.s. dal GIP di Latina, sulla scorta di quanto comunicato dalla locale Procura.