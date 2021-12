Allerta meteo nel sud pontino, e a Itri, visto quanto accaduto non più di un mese fa, si è preferito non correre rischi.

Nella giornata di ieri infatti il vicesindaco Elena Palazzo ha firmato un’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.





In via precauzionale sono state anche sgomberate decine di famiglie, in tutto si tratta di circa 250 persone.

Nel video, le parole del sindaco di Itri, Giovanni Agresti.