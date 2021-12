Covid, nel Lazio a novembre 188 decessi a fronte degli oltri mille del 2020

Dai social del portale Salute Lazio non hanno dubbi: “i vaccini funzionano”. Sinceramente, a vedere i numeri è abbastanza difficile dargli torto. Ma andiamo per step.

Se si prova a mettere in raffronto i numeri dei decessi del 2020 con quelli del 2021 nei soli dati da agosto al 30 novembre il paragone è a dir poco impari come mostra l’immagine qui sotto.





Situazione ovviamente analoga per il Lazio anche per quanto riguarda il numero di decessi nel solo mese di novembre. Erano stati ben 1.155 il numero di decessi per Covid nel mese di novembre del 2020, 188 quelli nello stesso periodo del 2021. Eppure nel 2020 avevamo più restrizioni in atto. A dimostrazione che, l‘unico elemento che è cambiato nel corso di questo arco temporale è il vaccino.

Per questo sui social di Salute Lazio oltre a dire “i vaccini funzionano”, ribadiscono l’appello a vaccinarsi, ad evitare le paure implicite nell’assunzione di qualsiasi nuovo farmaco e cogliere come anche eventuali rischi siano molto meno influenti di quelli che può portare la malattia provocata dal Covid-19, in qualsiasi fascia d’età.