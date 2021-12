Buoni spesa, pubblicato il nuovo avviso: domande entro il 16 dicembre

È stato pubblicato oggi sul sito del Comune di Fondi un nuovo avviso pubblico per la richiesta di buoni spesa per generi alimentari di prima necessità e medicinali. È possibile fare domanda, tramite il sito web www.fondi.retedelsociale.it, a partire da oggi 1 dicembre.

“Le risorse stanziate – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – consentiranno a molte famiglie in difficoltà di affrontare il Natale più serenamente e di poter fare la spesa con qualche rinuncia e preoccupazione in meno. Anche se negli ultimi mesi le restrizioni hanno finalmente dato tregua alla popolazione, purtroppo sono ancora molti i nuclei familiari in difficoltà. L’auspicio è che queste risorse possano dare una boccata d’ossigeno a chi stenta ad arrivare a fine mese e donino a tanti concittadini un Natale con una preoccupazione in meno e un sorriso in più”.





Possono presentare domanda tutte le famiglie, anche monocomponenti, con ISEE non superiore a 9.360 euro, entro il 16 dicembre 2021. L’importo dei buoni spesa sarà proporzionale al numero di componenti del nucleo familiare: una persona 150 euro, 2 persone 300 euro, 3 persone 400 euro, 4 o più persone 500 euro.

Per ricevere assistenza in fase di presentazione della domanda telematica è disponibile, dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00, il seguente numero: 0771-507236.

Il bando completo:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=6306282&DOCORE_versione=1&FNSTR=WQGUOH_NJBMDJAY__(MUDCQ_EGDAG).ZVD&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=ME