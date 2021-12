Bando per la gestione della centrale olivicola: domani l’incontro a Sonnino

“Come è noto, lo scorso 22 novembre è stato pubblicato il bando di gara per la locazione e gestione della centrale olivicola sita a Sonnino in località San Bernardino di proprietà della XIII Comunità Montana Lepini-Ausoni.

Per una maggiore diffusione del bando, l’Ente montano in collaborazione con il Comune di Sonnino, ha organizzato per domani, giovedì 2 dicembre, un incontro volto a spiegare i dettagli e le potenzialità del bando di gestione della Centrale olivicola, situata in località San Bernardino.





All’incontro, fissato per le ore 15:30 presso l’Auditorium Comunale in Piazza San Marco a Sonnino, interverranno: Onorato Nardacci, Commissario della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni; Luciano De Angelis, Sindaco del Comune di Sonnino; Paolo Mariani Presidente FOOI – Filiera Olivicola Italiana; Luigi Centauri Presidente della CAPOL – Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina; Salvatore La Penna, Consigliere Regionale.

Per accedere all’Auditorium è necessario esibire il green pass e munirsi di mascherina.

Per ulteriori informazioni si può contattare gli uffici della XIII Comunità Montana allo 0773902073.

Ricordiamo che la scadenza del bando è fissata per il 22 dicembre prossimo alle ore 13:00, e che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgeranno attraverso Posta Elettronica Certificata, i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma NET4MARKET e sul sito internet della XIII Comunità Montana Lepini – Ausoni, nella sezione Bandi e Avvisi”.