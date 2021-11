Villa Comunale di Maranola, disposti nuovi interventi

Lavori in vista alla Villa Comunale di Maranola. Con un atto del Settore Lavori Pubblici, è stato infatti disposto il rifacimento dei parapetti per circa 60 metri. Come evidenziato nell’atto, la struttura in legno attualmente deteriorata e in più parti mancanti con il pericolo che ne consegue per chi frequenta l’area verde, sarà sostituita da una ringhiera in ferro zincato.

Per i lavori sono stati impegnati poco più di 14mila euro, l’intervento è già stato assegnato ad una ditta del posto. Sono state diverse le segnalazioni nei mesi inerenti la Villa Comunale nella frazione di Maranola. Ad aprile era stata ad esempio l’associazione Left Formia ad evidenziare lo stato di incuria chiedendo interventi celeri. Una non soltanto legata al decoro ma prima di tutto alla sicurezza.