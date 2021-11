Covid nel Lazio: 1253 nuovi casi, 10 morti e 751 guariti

“Oggi nel Lazio su 17.628 tamponi molecolari e 35.398 tamponi antigenici, per un totale di 53.026 tamponi, si registrano 1.253 nuovi casi positivi (+132), sono 10 i decessi (+5), 708 i ricoverati (-27), 97 le terapie intensive ( = ) e +751 i guariti. Il rapporto tra positivi e ramponi è al 2,3%. I casi a Roma città sono a quota 611″. Lo comunica, a margine del consueto vertice della task force regionale anti-Covid, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Da ieri sera (lunedì, ndr), sono state superate le 60mila prenotazioni per le dosi di richiamo agli over 18. Abbiamo ripreso il livello massimo dei sequenziamenti per andare a intercettare la presenza delle varianti. La stima del valore Rt è in riduzione, poco sopra a 1. Ieri, sono stati somministrati oltre 32mila vaccini, con un incremento del 43% rispetto alla settimana precedente. Ogni giorno 4mila cittadini che non si erano mai avvicinati alla vaccinazione stanno facendo il vaccino, e questa è una spinta importante alla campagna”.

* Raffronto con il 30 novembre 2020: -19 decessi, -336 casi positivi, -2.676 ricoverati in area medica, -253 ricoverati in terapia intensiva, -67.523 in isolamento domiciliare.





* Da mercoledì 1 dicembre raddoppiano le somministrazioni giornaliere delle terze dosi. Sono infatti oltre 40mila i posti ogni giorno disponibili.

* Prenotazioni vaccino over 18, dose di richiamo: da ieri sera sono state già oltre 60mila le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile. Sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 2 milioni e 500mila posti tra il mese di dicembre e gennaio. Dall’1 dicembre saranno disponibili oltre 40mila posti al giorno.

* Nel Lazio è stata superata quota 9 milioni e 400mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’88% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Terza dose: oltre 670mila le dosi effettuate, pari a oltre il 13% della popolazione.

* Hub vaccinali: si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

* Monoclonali: incremento del 25% delle somministrazioni. E’ attivo il servizio di triage telefonico al numero 800.118.800 per la valutazione. Sono in totale oltre 2mila e 300 le somministrazioni già avvenute.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: 212 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: 267 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: 132 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: 62 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 117 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: 193 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 270 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: 94 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: 79 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: 27 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: 70 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.