Vaccini anti Covid, dalla mezzanotte prenotazioni per dose booster over 18

Arriva il momento anche per i più giovani per potersi prenotare per la dose booster o di richiamo contro il Covid-19.

Si parte dalla mezzanotte, appena sul calendario scatterà la data del 30 novembre tutti gli over 18 che vogliono prenotarsi per ricevere la terza inoculazione del siero anti Covid potranno farlo seguendo le procedure sul portale “Prenota Vaccino”.





Ovviamente, le date che verranno rese disponibili ai singoli utenti, terranno conto oltre che delle disponibilità dei sieri, anche che siano passati almeno 150 giorni (ovvero 5 mesi) dal ricevimento della seconda dose.

Tutte le informazioni su: https://www.salutelazio.it/prenotazioni-per-terza-dose