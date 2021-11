Mantenimento dei cani randagi, scatta l’interrogazione di Di Capua

Cani randagi, qual è la situazione per quanto riguarda il Comune di Sabaudia? Il consigliere della Lega, Enzo Di Capua ha presentato un’interrogazione per saperne di più rispetto al mantenimento degli animali presso una struttura del sudpontino. Gli interrogativi ovviamente sono rivolti all’amministrazione comunale, in primis al sindaco Giada Gervasi e tirano in ballo questioni come quella relativa i controlli fatti fino ad oggi dal personale dell’Ente.

L’esponente della Lega ha infatti chiesto: “Quanti sono stati, negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 i cani ospitati da tale Ditta; I costi complessivi sostenuti dal Comune di Sabaudia negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; Il tasso di mortalità dei cani ricoverati negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; Quale funzionario del Comune di Sabaudia è incaricato della verifica del rispetto delle condizioni contrattuali; Con quale periodicità il Comune verifica le condizioni nelle quali vengono tenuti gli animali ospitati nella struttura e chi viene incaricato di tali verifiche; Se il Comune di Sabaudia sia disponibile ad autorizzare un mio sopralluogo senza preavviso presso la struttura, anche unitamente a chi è già incaricato di ciò, per la verifica delle condizioni in cui i cani sono ospitati”.





Si tratta quindi di quesiti per capire ad esempio quanti soldi il Comune ha speso, interrogativi che però riguardano anche gli animali per questo si fa riferimento alle verifiche. Insomma Di Capua vuole saperne di più e per questo è disposto anche ad effettuare un sopralluogo personalmente.