Elezioni Provinciali, 5 liste e una sfida per la presidenza Stefanelli-Agresti

Le elezioni provinciali del prossimo 18 dicembre sembrano una sfida interna al territorio del sud pontino. Sono cinque le liste che sono state presentate: Prima la Provincia di Latina, Provincia Tricolore, Partito Democratico, Forza Italia e Civiche Pontine.

Fondamentalmente, anche se apparentamenti e coalizioni non ci sono per le provinciali, è chiaro che le prime due liste rispettivamente espressione di consiglieri comunali e civici di area Lega e consiglieri comunali e civici di area Fratelli d’Italia, sono in netta contrapposizione con l’altro eterogeneo schieramento che parte dal Pd, arriva fino a Fi passando per lo schieramento delle civiche Coletta-centriche.





Il primo schieramento non ufficiale, quello più a destra, dovrebbe spingere per eleggere alla presidenza della Provincia il sindaco di Itri Giovanni Agresti. L’altro, sulla carta quello che sembra più corposo e più ampio il primo cittadino di Minturno Gerardo Stefanelli.

Le elezioni provinciali rappresentano un elezione indiretta dove ad esprimersi con voto ponderato rispetto al numeri di cittadini che si rappresentano, sono i consiglieri comunali dei comuni pontini.

In base alla composizione del nuovo consiglio provinciale sarà semplice comprendere chi dei due sindaci del sud pontino finirà per rappresentare istituzionalmente l’intera provincia per i prossimi due anni.