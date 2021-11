Covid nel Lazio: 1204 nuovi casi, 6 decessi e 786 guariti

“Oggi nel Lazio su 16.626 tamponi molecolari e 31.103 tamponi antigenici, per un totale di 47.729 tamponi, si registrano 1.204 nuovi casi positivi (-362), sono 6 i decessi (-2), 715 i ricoverati (+9), 89 le terapie intensive (-2) e +786 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota 545. Ieri oltre 34mila vaccini somministrati, con un incremento del 63% rispetto alla settimana precedente. Le dosi booster sono l’88% del totale delle somministrazioni. Siamo vicini a quota un milione di somministrazioni del vaccino antinfluenzale”. Lo comunica, a margine del vertice giornaliero della task force regionale anti-Covid, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Open day over 40: si terranno domani, domenica 28 novembre, su tutto il territorio e saranno ad accesso libero con la tessera sanitaria, fino ad esaurimento delle disponibilità delle singole strutture.





Di seguito, l’elenco degli hub: Sant’Andrea; Policlinico Umberto I (Eastman); San Giovanni Addolorata (via Merulana 143); Tor Vergata La Vela; Casal de Merode (Asl Roma 2); Fiumicino lunga sosta (Asl Roma 3); gli hub della Asl Roma 4 (Porto di Civitavecchia – Casa della salute Ladispoli – Caserma Cosenz Bracciano – Rignano Flaminio – Fiano Romano); ospedale dei Castelli (Asl Roma 6); a Rieti Contigliano e Pass Amatrice (29 novembre); a Viterbo parrocchia della Grotticella; Campus Biomedico fino a fine mese (ore 12-16).

Prenotazioni vaccino: da 1° dicembre rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 2 milioni e 500 mila posti tra dicembre e gennaio.

Nel Lazio sono state superate le 9 milioni e 300mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose del vaccino e l’88% degli over 12 sempre in doppia dose.

Terza dose: oltre 600mila le dosi effettuate pari a oltre il 10% della popolazione.

Raffronto con il 27 novembre 2020: -63 decessi, -1.072 casi positivi, -2.692 ricoverati in area medica, -266 ricoverati in terapia intensiva, -66.733 in isolamento domiciliare.

Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

Prenotazioni Vaccino: attive le prenotazioni a 150 giorni in applicazione della circolare ministeriale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per la dose di richiamo rivolta a over 40.

Monoclonali: incremento del 25% delle somministrazioni. E’ attivo il servizio di triage telefonico al numero 800.118.800 per la valutazione. sono in totale oltre 2mila e 300 le somministrazioni già avvenute.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: sono 133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 328 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 84 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 86 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 140 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 134 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 299 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: 99 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: 95 nuovi casi e 3 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: 33 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: 72 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.