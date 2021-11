Trovare il miglior servizio di autospurgo a Roma

Per poter eliminare le acque nere e bianche dalle abitazioni e dai locali commerciali è necessario l’intervento di un’operazione di autospurgo. È necessario per evitare che le fosse biologiche si intasino e per consentire che le acque reflue continuino a refluire senza intoppi..

Per garantire questo si rendono necessari degli interventi di manutenzione alle fosse Imhoff e alle fosse settiche. Qual è la differenza?





Le fosse Imhoff sono utilizzate per smaltire le acque reflue lontano dalle fognature comunali, le altre le fosse settiche sono le fosse biologiche collegate alla rete pubblica.

Per manutenzione ordinaria e per interventi tempestivi quindi bisogna sapere come trovare un autospurgo a Roma veloce ed efficiente.

Come funziona l’autospurgo

Dunque, come già accennato prima, l’intervento dell’autospurgo può avvenire per una manutenzione ordinaria oppure per operazioni di emergenza.

La manutenzione serve a tenere pulite le fosse biologiche con regolarità in modo da evitare intasamenti. Gli autospurgo, invece consentono di ripulire le fosse biologiche utilizzando camion adatti che sono equipaggiati con un impianto aspirante integrato formato da pompe aspiranti che consentono di aspirare e trasportare i liquami in sicurezza nelle aree di smaltimento.

Nei casi più gravi invece è necessario intervenire con operazioni urgenti a causa di intasamento della rete fognaria.

È possibile accorgersi dell’intasamento per cattivi odori per strada, cattivi odori nelle abitazioni private o in locali commerciali.

Quali sono gli interventi dell’autospurgo

Per operazioni di questo tipo bisogna intervenire con l’autospurgo, che è un mezzo speciale con un serbatoio gigante e pompe di aspirazione. Il suo funzionamento è molto simile a quello di un’aspirapolvere qualsiasi.

L’autospurgo infatti possiede delle pompe che risucchiano l’aria che si trova nelle cisterne creando un effetto sottovuoto. In questo modo è possibile prelevare dalle fosse biologiche e dagli impianti fognari tutti i liquami in eccesso che verranno trasportati in apposite aree.

Interviene l’autospurgo sia per la manutenzione ordinaria della rete fognaria, sia per interventi straordinari che si rendono urgenti in caso di mancata manutenzione. Tutti i liquami prelevati per disintasare la rete fognaria sono trsportati verso gli impianti di depurazione dove verranno depositati.

Sono utilizzati non solo per svuotare la rete fognaria dai liquami, ma anche per tenerla pulita ed evitare che si intasi periodicamente a causa di radici o incrostazioni.

Un altro modo di utilizzare l’autospurgo è anche l’ispezione della rete fognaria per eventuali rotture o perdite.

Le ispezioni che vengono fatte con l’intervento dell’autospurgo consentono di analizzare la fognatura per prevedere degli interventi all’interno delle tubazioni, ispezioni che altrimenti sarebbero molto complicate.

L’intervento dell’autospurgo è importante anche per evitare che le strade si allaghino durante le stagioni che prevedono lunghe giornate di pioggia e temporali.

Manutenzione dei camion di autospurgo

È proprio a causa di tutti gli importanti interventi, che questi grossi camion devono essere sempre mantenuti puliti, efficienti e pronti all’uso.

Le operazioni fatte con l’autospurgo quindi non riguardano solo il trasporto e lo smaltimento dei liquami, ma si tratta di interventi per la manutenzione ed il mantenimento della rete fognaria per evitare situazioni gravi e danni irreparabili.

Sono utili per rimuovere ostruzioni da condutture intasate che può portare all’allagamento di un locale o di un’abitazione. Quindi, dal momento che gli autospurgo non vengono chiamati solo per la rete pubblica fognaria ma anche in casi di abitazioni private e locali commerciali, è necessario che i camion siano sempre puliti e sanificati per evitare infezioni e contaminazioni durante gli utilizzi.

Nei casi più gravi il nostro consiglio è quello di identificare il servizio di pronto intervento autospurgo su Roma e provincia più vicino per evitare disastrose conseguenze.