Furto di attrezzi agricoli, identificati e denunciati ladri in trasferta

Nel pomeriggio di giovedì, a Santi Cosma e Damiano, al termine di una specifica attività di indagine, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso un 52enne e un 23enne residenti a Giugliano in Campania.

I due sono stati individuati quali autori di un furto di vari utensili agricoli, messo a segno mercoledì all’interno di un magazzino di pertinenza dell’abitazione di una 57enne. La refurtiva è stata contestualmente recuperata e restituita all’avente diritto.