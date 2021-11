Formia, eletti i presidenti delle commissioni consiliari

Il presidente del consiglio comunale di Formia, Pasquale Cardillo Cupo, ha convocato per la serata di ieri, giovedì, la conferenza dei capigruppo e delle singole commissioni per l’elezione dei relativi presidenti.

Dopo aver aperto la seduta, il presidente dell’assise ha lasciato la parola ai vari membri, i quali per la commissione Turismo hanno eletto come presidente il consigliere Mattia Zannella; per la commissione Bilancio la consigliera Renata Ranucci; per la commissione Attività produttive la consigliera Valentina Di Russo; per la commissione Servizi sociali il consigliere Giuseppe Antigiovanni; per la commissione Lavori pubblici, ambiente e sport il consigliere Antonio Capraro; alla presidenza della commissione Cultura è andato il consigliere Stefano Ciccolella, mentre all’Urbanistica è stata eletta presidente la consigliera Tania Forte.





I membri dell’opposizione, a cui é andata la presidenza della commissione Trasparenza con il consigliere Amato La Mura, si sono sempre astenuti ad eccezione della votazione per la Trasparenza. Alla presidenza della commissione speciale Salute e sanità è stata eletta Caterina Nocella, al vertice della commissione speciale Beni confiscati alla criminalità organizzata è stata nominata Renata Ranucci.

Da ieri, dunque, anche le commissioni consiliari sono tutte istituite, presiedute e pienamente operative.