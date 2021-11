L’HC Fondi va nella tana dell’Orlando Haenna

Ancora uno scontro al vertice, questa volta in trasferta, per l’HC Banca Popolare di Fondi. In occasione della 6a giornata di andata del campionato di Serie A2 girone C i rossoblù saranno ospiti dell’Orlando Haenna, che attualmente occupa la seconda posizione in classifica frutto di tre vittorie, una sconfitta e il turno di riposo già effettuato.

La squadra ennese rappresenta il giusto mix di esperienza e talento messa a punto da un tecnico esperto e preparato come Cardaci, coadiuvato dal suo secondo Filiciotto. I siciliani hanno sopperito alle partenze di Florio e Munda con i talentuosi Guggino e Quattrocchi. Faro della squadra è il confermato uruguaiano Ancheta, mentre l’uomo con più esperienza e vera e propria stella – che ha partecipato anche ai mondiali in Egitto con la nazionale dell’Uruguay – è il mancino Goyoaga. Insieme a questi nuovi innesti, il cuore della squadra formato dagli ennesi doc come capitan Caruso, Guarasci ed il talentuoso Serravalle. In porta, oltre ai giovani Avram e Loguasto, il vero e proprio simbolo di Enna: uno dei migliori portieri italiani di sempre, Paolo Biondo, che continua la sua carriera condita sempre da grandi prestazioni. Visto l’andamento avuto fino a questo momento, l’Haenna potrebbe anche pensare a qualcosa di più e puntare a quelli che possono essere i due primi posti finali, visto che ne avrebbe tutti i mezzi a disposizione.





L’HC Banca Popolare di Fondi, archiviata la partita con il Lanzara, sin da lunedì ha iniziato a lavorare duramente, poiché il tecnico De Santis vuole mantenere alta la concentrazione del gruppo: dopo aver analizzato la partita di sabato scorso ed evidenziato gli errori da non commettere, i fondani hanno dato grande attenzione sia all’aspetto atletico che tecnico-tattico. Per la gara di sabato, il coach fondano, dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione, eccezion fatta per Rotunno e Zizzo.

Alla giovanissima ala destra, Daniele De Luca, il compito di presentare la sfida di sabato: “Quella contro l’Haenna sarà sicuramente una partita ostica. Sappiamo benissimo che andare ad Enna non è mai facile per nessuna squadra e per questo il risultato non è affatto scontato. Anzi, sarà una vera e propria battaglia. Noi ci stiamo preparando al meglio, cercando di tenere per 60/90 minuti un’intensità e una concentrazione elevata, due requisiti molto importanti per la partita di sabato”. Il 19 fondano ha poi concluso: “Questi due punti sono fondamentali per continuare il nostro cammino e poter accedere poi ai Play Off Promozione. Un campionato che ci vede primi in classifica e imbattuti. Giorno dopo giorno stiamo cercando di migliorare come squadra, migliorando le affinità tra noi e il mister. Concludo facendo un caloroso saluto a tutti i tifosi dell’Handball Club Fondi”.

La gara tra Orlando Haenna ed HC Banca Popolare di Fondi, che si giocherà sabato alle 17.00, sarà arbitrata dai signori Anastasio e Zappaterreno.