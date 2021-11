Covid nel Lazio, ecco i numeri: calano positivi e ricoveri

Covid: D’amato, “Oggi nel Lazio su 17.206 tamponi molecolari e 31.530 tamponi antigenici per un totale di 48.736 tamponi, si registrano 1.276 nuovi casi positivi (-7), sono 6 i decessi ( = ), 684 i ricoverati (-13), 89 le terapie intensive (+2) e +582 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,6%. I casi a Roma città sono a quota 700. Nella giornata di ieri netto aumento delle somministrazioni che sono state oltre 33 mila in totale, +30% rispetto al giorno precedente e +70% rispetto ad una settimana fa.





Nel Lazio superate 9 milioni e 250 mila somministrazioni in prevalenza dosi booster che nella giornata di ieri hanno rappresentato il 91% delle intere somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’88% degli over 12 sempre in doppia dose.

Open day over 40: domenica 28 novembre si terranno nuovi open day su tutto il territorio ad accesso libero. nei prossimi giorni tutte le info sulle modalità e le strutture aderenti all’iniziativa. fino a fine mese open day presso il campus bio-medico (ore 12-16).

Raffronto con il 25 novembre 2020: -52 decessi, -826 casi positivi, -2.664 ricoverati in area medica, -260 ricoverati in terapia intensiva, -66.628 in isolamento domiciliare.

Terza dose: oltre 538 mila le dosi effettuate pari a oltre il 10% della popolazione.

Hub Vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

Attive le prenotazioni a 150 giorni in applicazione della circolare ministeriale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per la dose di richiamo rivolta a over 40. il sistema colloca l’utente alla prima data utile, basta la tessera sanitaria e scegliere l’hub vaccinale o la farmacia. il richiamo puo’ esser fatto anche dal proprio medico di medicina generale, in questo caso va contattato direttamente lo studio medico.

Monoclonali: incremento del 25% delle somministrazioni. È attivo il servizio di triage telefonico al numero 800.118.800 per la valutazione. sono in totale oltre 2 mila e 300 le somministrazioni già avvenute.

Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 902 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 268 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.846 medici di medicina generale e 361 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Asl Roma 1: sono 229 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 328 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 143 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 60 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 123 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 87 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 306 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 20 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 97 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.