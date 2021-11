Ostello di San Nicola a Sermoneta: il 29 novembre scade il bando per la gestione della struttura

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Sermoneta in data 28 ottobre scorso il bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’ostello “San Nicola”. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 29 novembre.

L’ostello, che si trova nel centro storico, è nato dal recupero di un antico convento. Nel XIII secolo la struttura apparteneva ad un priorato benedettino ed era utilizzato come foresteria per pellegrini in viaggio. E’ situato in una posizione panoramica da cui si può osservare la pianura, il mare, le isole pontine nonché il promontorio del Circeo.





Tutti i dettagli si trovano nel disciplinare di gara pubblicato sul sito web del Comune di Sermoneta.