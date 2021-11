Droga e un proiettile da guerra: giovane denunciato a Formia

Nel pomeriggio di martedì, a Formia, i carabinieri della Stazione hanno denunciato per “detenzione abusiva di armi o munizioni” un 21enne perché trovato in possesso di un proiettile da guerra, risalente al secondo conflitto mondiale. Il ragazzo è stato anche segnalato in Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti: i militari hanno rivenuto nella sua disponibilità 6.85 di marijuana.

Proiettile e droga sono stati rinvenuti nel corso di una perquisizione domiciliare, seguita all’elusione di un posto di blocco. Il giovane non si era fermato all’alt degli operanti, riusciti però a scrivere la targa e quindi a rintracciarlo a stretto giro.