“Una vita per cambiare” , la presentazione del libro al Circolo Cittadino

Sarà presentato mercoledì 24 novembre alle ore 18:00 presso il Circolo cittadino di Latina il libro di Ermisio Mazzocchi “Una vita per cambiare” pubblicato da Atlantide editore.

Il volume narra la storia d’amore di due giovani, Fulvio, riservato dirigente dell’Archivio di Stato, e Giulia, accesa militante politica nell’Università, dopo la laurea in Chimica alla continua ricerca di uno sbocco come ricercatrice. Il vero protagonista è Fulvio con “le contorsioni di una personalità ipersensibile e di una mente curiosa ma bloccata che impiega buona parte della giovane esistenza per “imparare” il cambiamento, per capire l’abbandono alle pulsioni ideali come il favoleggiare nello sguardo profondissimo della donna dei suoi desideri”. Mazzocchi tratteggia i suoi personaggi con cura, seguendoli dal loro primo incontro in un clima di conflitti sociali che hanno caratterizzato la storia italiana tra relazioni, intrecci familiari e impegno politico.





Il testo è il romanzo d’esordio di Ermisio Mazzocchi un autore che si è distinto in passato per la sua attività di saggista dando alle stampe autorevoli ricerche di storia politica e sociale, come i volumi editi da Carocci dedicati alla storia del Pci nella provincia di Frosinone. Laureato in Filosofia, è stato docente nei Licei e successivamente funzionario del Pci e presidente provinciale della Confederazione Italiana Coltivatori di Frosinone. Attualmente è cultore presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale della materia per l’insegnamento di Storia delle dottrine politiche e di Storia della comunicazione politica, nonché di Pensiero politico e questione femminile.

Ad affiancare l’autore nell’appuntamento di mercoledì 24 novembre saranno il giornalista Dario Facci, che modererà l’incontro, Marcello Ciccarelli già docente nei licei e presidente del Consorzio dei servizi culturali di Latina, e l’editore di Atlantide Dario Petti. Letture di brani del libro saranno eseguite da Mena Di Cicco, anch’essa già docente liceale.