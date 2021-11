Eventi di Natale a Minturno, ecco cosa bolle in pentola

E’ già tempo di pensare alle manifestazioni natalizie ma senza dimenticare ovviamente i rischi dovuti al Covid-19. L’incertezza è ancora molta tuttavia i Comuni cercano di organizzarsi per garantire anche quest’anno quell’atmosfera magica che caratterizza il momento più atteso dell’anno.

A Minturno i preparativi sono in corso. “La città è in grado di richiamare -si legge nella premessa di una delibera di giunta – in ogni periodo dell’anno, flussi di turisti dalle altre zone d’Italia e dall’estero, in considerazione anche della presenza del Comprensorio Archeologico di Minturnae, dell’Area Protetta del Monte di Scauri (che fa parte del Parco Regionale Riviera di Ulisse), del centro storico di Minturno e dell’antica vocazione turistica del litorale di Scauri, frequentato sin dal tempo dei Romani, sede dal 1927 di uno scalo ferroviario e dal 1963 di un’Azienda Soggiorno e Turismo (ora Ufficio IAT, dipendente dalla Regione Lazio)” e poi ancora – l’Amministrazione Civica intende promuovere adeguatamente l’offerta autunnale/invernale con una serie di iniziative indirizzate ai turisti ed ai residenti”.





Si pensa quindi a destagionalizzare ed il periodo di Natale può essere un’ottima occasione. Ma gli accorgimenti devono essere molti per via del Covid-19.Quindi la promozione degli eventi richiede un impegno ancora maggiore. Quindi cosa sarà allestito quest’anno? “L’ Amministrazione Civica – si legge ancora nell’atto – cura da anni l’allestimento delle manifestazioni Natale al Borgo e al Mare e Natale al Castello -e per questo – intende, nel 2021, predisporre il calendario Natale a Minturno Scauri 2021 e dare spazio ad una serie di eventi che coinvolgano il centro storico di Minturno (con appuntamenti per grandi e piccoli al Castello Ducale) ed il litorale di Scauri (con attività di animazione ed allestimento di una pista di pattinaggio presso l’Arena Mallozzi, di un villaggio natalizio con annesso mercatino sul Lungomare)”.

Ma soprattutto saranno importanti e centrali altri momenti, quelli spirituali che assumono ulteriori significati in tempi di pandemia. Per questo sono stati previsti eventi finalizzati a “dare risalto ai significati autentici del Santo Natale, attraverso il ricordo della nascita di Gesù e i momenti di riflessione e di condivisione”. Per questo l’amministrazione comunale si propone di “dare un supporto alle iniziative delle Comunità Parrocchiali del comprensorio e favorire la consegna di doni alle famiglie bisognose della città; intende offrire, comunque, segni di festa ai bambini ed ai ragazzi della città, in occasione delle prossime Festività Natalizie”.

E per quanto riguarda la promozione della città arriva anche il calendario. Tra gli obiettivi quello “di dare alle stampe il calendario del Comune 2022 con foto di luoghi e di monumenti del comprensorio, al fine di favorire la conoscenza e la riscoperta del territorio, del suo patrimonio storico-monumentale, archeologico e paesaggistico -e èpoi ancora l’amministrazione comunale – vuole programmare l’allestimento di luminarie natalizie nel comprensorio turistico di MinturnoScauri, sulla scia del successo ottenuto nel 2020 (suggellato dalla vittoria nel sondaggio provinciale promosso dal quotidiano “Il Messaggero”), compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili

nel Bilancio di Previsione 2021; – intende offrire un segno tangibile del Natale nei centri urbani e nelle zone più frequentate dai bambini, in occasione delle prossime Festività.

E per quanto riguarda la sicurezza? Ovviamente tra le priorità c’è quella di “garantire lo svolgimento di iniziative e di appuntamenti natalizi, nel rispetto della normativa anti-Covid19 vigente, demandando al Servizio n. 4 Sicurezza Urbana-Polizia Locale l’esecuzione dei compiti riguardanti il controllo del Green pass e dei dispositivi di protezione a tutela della salute e della sicurezza, il rispetto delle misure di prevenzione in vigore e del distanziamento individuale ed il contingentamento degli accessi”. Per questo il Comune intende “avvalersi del supporto della squadra operai dell’Ente e del Gruppo Comunale della Protezione Civile, durante l’organizzazione e lo svolgimento di iniziative e di eventi natalizi, promossi dall’Ente”.

E non mancheranno le decorazioni sul Palazzo Municipale e con tanto di messa a dimora di piante nelle principali piazze e strade della città. Torna anche il tradizionale concorso “La vetrina più bella”, organizzato dal Comune e dall’Associazione Italia Nostra. Per la realizzazione degli eventi ci saranno anche la Pro Loco e il “Consorzio Minturno da scoprire” e delle Associazioni locali. Questo quanto inserito in una delibera di giunta che prevede appunto di programmare gli eventi di avviare tutte le iniziative indicate. Un bel segnale insomma senza però dimenticare il rispetto delle regole per il contenimento del Covid-19.