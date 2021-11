Castelforte, il sindaco Pompeo negativo al Covid

“Cari concittadini ho avuto conferma che sono risultato negativo al tampone molecolare. E’ certamente una buona notizia per me ma anche per tutte le persone che ho incontrato nei giorni scorsi”. A parlare è il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, che nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid.

“Naturalmente sono rammaricato per quanti, invece, stanno attualmente vivendo questa incresciosa situazione e mi auguro che tutti possano tornare presto alla loro vita ordinaria. Colgo questa occasione anche per esprimere la vicinanza personale alle famiglie dei nostri concittadini che hanno perso i loro congiunti proprio a causa del Covid.





Ricordo che è molto importante continuare a mantenere alta la guardia e a rispettare tutte le prescrizioni disposte dal Ministero della Salute. Rinnovo l’invito a vaccinarsi prima possibile e per chi ha già effettuato le prime due dosi, e ne ha i requisiti, a prenotare la terza dose”.