Alcol al volante, droga e green pass: raffica di denunce e segnalazioni

Proseguono ad ampio raggio, i servizi di controllo straordinario del territorio messi in campo dai carabinieri del Comando provinciale di Latina guidati dal colonnello Lorenzo D’Aloia. Servizi volti in particolare al monitoraggio della circolazione stradale e al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Numerose le pattuglie impegnate, così come i controlli.

Tra i comuni di Latina, Sabaudia, Pontinia e Sezze, nel corso della serata di sabato si contano:





una persona denunciata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, poiché trovata in possesso di 11.45 grammi di hashish, 2.10 grammi di cocaina e 1 di marijuana

una persona denunciata per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, perché trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 centimetri

2 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza

una persona denunciata per essersi rifiutata di sottoporti agli accertamenti dell’alcoltest

5 persone segnalate alla Prefettura per detenzione di droga ad uso personale, occasione in cui sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 2.5 grammi di hashish, 2.76 di cocaina e 6.65 di marijuana.

La scorsa notte tra i comuni ricadenti nella giurisdizione dei carabinieri della Compagnia di Formia, con l’ausilio del personale del nucleo cinofili di Roma e del Nas di Latina, si contano inoltre:

3 persone denunciate per guida con patente revocata

una persona denunciata per guida in stati di ebbrezza

il titolare di un locale di Minturno segnalato per violazioni inerenti il Green pass e violazioni in materia di conservazione degli alimenti

segnalato per violazioni inerenti il Green pass e violazioni in materia di conservazione degli alimenti 5 persone segnalate alla Prefettura per il possesso di una modica quantità di droga, vale a dire 4.09 grammi di hashish.

In totale, nel corso del dispositivo di controllo del territorio della provincia sono stati controllati 104 veicoli e 110 persone, con 9 patenti ritirate e 2 veicoli sequestrati.