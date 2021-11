Notte di rapine e pestaggi, due condanne

Protagonisti di una notte di pestaggi e rapine nel capoluogo pontino, il 4 giugno dell’anno scorso, due giovani latinensi, Vincenzo Zara, di 22 anni, ed Ettore Alfredo Annoni, di 23 anni, sono stati condannati dal Tribunale di Latina rispettivamente a 5 anni e mezzo e 3 anni di reclusione.

I due, insieme a un minorenne, nell’arco di 4 ore avrebbero cercato di rapinare il cellulare a un coetaneo in piazza Santa Maria Goretti, avrebbero picchiato due ragazzi, colpendoli anche con la cintura dei pantaloni, in piazza Dante, e avrebbero aggredito e rapinato della bicicletta elettrica un altro giovane in viale Mazzini.





I due, una volta fermati e portati in questura, avrebbero inoltre iniziato a farsi selfie e a girare video da postare sui social network.

Determinante per le indagini la denuncia di una quarta vittima, che denunciò di essere stata aggredita da tre giovani in centro, dopo la solita richiesta di una sigaretta e la proposta di acquistare cocaina.

Il malcapitato sostenne di essere stato colpito con un pugno al volto e, mentre due aggressori lo tenevano fermo, di essere poi stato massacrato da un terzo, che continuava a sferragli pugni fino a quando non crollò a terra.

La Polizia acquisì le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza di un’attività commerciale vicina al luogo dell’aggressione, notando che il pestaggio era avvenuto anche nella completa indifferenza dei passanti, e poi arrivò alla banda.