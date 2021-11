Formia: le iniziative per la Giornata nazionale degli alberi

Tutti insieme, Comune, scuole ed associazioni, per celebrare, anche a Formia, la Giornata nazionale degli alberi, che si festeggia ogni anno il 21 novembre. Un calendario di eventi ed iniziative simboliche che mira a promuovere l’importanza dell’ambiente ed il forte valore educativo della partecipazione.

Si parte domani, 21 novembre, con una serie di iniziative dislocate in diversi punti della città. Nella zona di Acqualonga, il Comitato di quartiere ed il gruppo “La compagnia dell’albero” piantumeranno due alberi dedicati ai nuovi nati presso il parco pubblico di via degli Archi. Sempre domani, l’associazione “Fare Verde” provvederà a piantumare 14 alberi nello spazio verde sito in via Arquata dei Palombi, nella frazione di Castellonorato. L’associazione “Inner Wheel Club” parteciperà quindi a questa grande festa donando un albero alla Città di Formia che verrà piantato nell’area adiacente il nuovo asilo nido comunale “Allegri Monelli”, nella zona di Acquatraversa. L’associazione “Un’Altra Città” parteciperà con l’iniziativa “un albero per ogni quartiere” che prevede la piantumazione ad opera di associazioni e volontari di 23 alberi dislocati in tutta la città.





Il programma riparte lunedì 22 novembre alle ore 09:30 presso la villa comunale, dove si terrà una manifestazione dedicata all’importanza della tutela ambientale promossa dall’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” Formia-Ventotene, in collaborazione con il circolo di Legambiente sud pontino, il Parco Naturale Monte Aurunci e l’Arcidiocesi di Gaeta.

Conclusione sabato 27 novembre con l’associazione Fidapa BPW Sezione Gaeta-Formia che, in occasione dell’evento “Piantala con la violenza”, provvederà alla piantumazione di un albero e l’affissione di una targa ricordo di tutte le donne vittime di violenza e per il rispetto della natura.

“E’ con grande piacere – commenta l’assessore all’Ambiente del Comune di Formia Eleonora Zangrillo – che registro la forte attenzione dimostrata dalle associazioni e dalle scuole di questa città nei confronti della tematica ambientale, come si evince dal programma di eventi nati dall’iniziativa delle varie realtà”.

“L’attivismo delle associazioni e degli istituti scolastici dimostra che questa è una città viva e siamo felici di poter condividere questo percorso con loro” conclude il sindaco Gianluca Taddeo.