Formia, il Pollione riceve ancora una volta il premio “Penne Sconosciute”

Grande soddisfazione per gli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Vitruvio Pollione’ di Formia, che ancora una volta hanno ottenuto il riconoscimento “Penne Sconosciute“, concorso nazionale di giornali scolastici organizzato dall’Emeroteca di Piancastagnaio d’intesa con M. P. I. – OSA Onlus.

Il premio ha riconosciuto la vivacità delle giovani penne del Pollione nel mettere in campo progetti numerosi e vari con competenza ed entusiasmo. Per la giuria non è passato in secondo piano l’ottimismo che emerge dagli articoli e dalle immagini inserite nel giornalino, per un futuro che non viene abbattuto dalle restrizioni imposte dalla particolare situazione che stiamo vivendo perché “il sogno e il desiderio valicano ogni barriera”.





Forte l’emozione e la soddisfazione da parte di tutti i docenti, e da parte della dirigente scolastica, professoressa Ersilia Buonocore: “È una bella notizia che riempie di gioia tutto il personale dell’Istituto Comprensivo. La valenza del lavoro è duplice: gli alunni hanno sperimentato il potere della comunicazione e la bellezza di lavorare insieme in presenza o a distanza. Grazie a tutta la redazione“.

A complimentarsi con i docenti e gli studenti anche l’ex dirigente scolastica Annunziata Marciano, che da sempre ha creduto nell’alta valenza formativa del progetto.

Ora i giovani giornalisti sono a lavoro per il primo numero di questo anno scolastico, che si preannuncia ricco d’interviste, articoli, fotografie per condividere esperienze, attività e progetti della loro scuola.