Verde pubblico e strade, presto nuovi interventi di sistemazione

Verde pubblico e rifacimento delle strade, presto gli interventi. Per quanto riguarda il verde, come evidenziato in un atto del Settore Lavori Pubblici, gli interventi sono stati programmati a seguito di una serie di sopralluoghi effettuati dal personale del Comune. Diverse criticità sono state riscontrate in prossimità dei fossati Rialto e Rio Fresco, urgenti interventi di sfalcio e rimozione di detriti. Lavori che si rendono ancora più urgenti con l’approssimarsi delle piogge dei mesi invernali. Sono stati quindi impegnati poco più di 57mila euro per effettuare gli interventi inseriti nel progetto redatto dagli uffici.

Per quanto riguarda le strade invece, sono stati impegnati circa 81mila euro. Anche in questo il personale del Comune ha effettuato sopralluoghi constatando situazioni di dissesto del manto stradale. Una questione di sicurezza innanzitutto ma non solo. Non sono pochi i ricorsi presentati negli ultimi mesi da cittadini con cui di fatto sono stati chiesti risarcimenti anche salati per danni provocati dalle buche. Ricorsi che in buona parte sono stati vinti.