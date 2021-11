Spartan Race, a San Felice Circeo attese almeno 4500 persone

“La Spartan Race – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – è un evento internazionale che richiama migliaia di atleti e le loro famiglie, ovunque venga disputato. Parliamo di un circuito declinato in 250 appuntamenti, ospitati da 40 nazioni in tutti e cinque i continenti. Siamo lieti di essere la sede dell’atto conclusivo in Italia della stagione 2021, il momento più importante del circuito.” “I partecipanti alle gare del weekend – continua – vengono da tutto il mondo e da tutta Italia: chi non conosceva il Circeo avrà modo di farlo in questi giorni. Inoltre, una presenza così importante in termini numerici è anche un ulteriore modo per destagionalizzare il turismo: da giorni, albergatori e ristoratori hanno iniziato ad accogliere gli atleti e anche i paesi vicini hanno beneficiato della Spartan, ospitando chi non ha trovato posto a San Felice, dove si è registrato il sold out”.