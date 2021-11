Si azzuffano e feriscono con un seghetto: denunciati entrambi

Nel corso della serata di giovedì, a Sezze, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito all’autorità giudiziaria un 25enne e un 31enne: entrambi sono stati denunciati per lesioni personali, mentre solo il secondo anche per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Erano reduci da un sanguinoso testa a testa.

I militari erano intervenuti in una piazza, dove il più giovane dei due ha riferito di essere stato aggredito con un seghetto da potatura da una persona. Nel prosieguo delle indagini gli operanti si sono portati al punto di primo soccorso, riscontrando la presenza del 31enne, intento a farsi curare un taglio alla mano destra. E in possesso proprio di un seghetto per potatura, contestualmente sottoposto a sequestro. Ricostruito l’accaduto, tutti i due i protagonisti della vicenda sono quindi finiti nei guai.