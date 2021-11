Minacce di morte brandendo un’ascia, 50enne inseguito e arrestato dai carabinieri

Momenti concitati, a Cisterna di Latina, nelle ore a cavallo tra giovedì e venerdì. Intorno alle 23.50 una ragazza ha telefonato al 112 riferendo che il padre voleva entrare a tutti i costi all’interno dell’abitazione in cui si trovava. Con l’uomo, il 50enne T.M., nel frattempo piazzato all’esterno della porta d’ingresso, armato di ascia. Al centro della sua furia, dicono le ricostruzioni, non c’era però la figlia: a quanto pare stava minacciando di morte la moglie, dalla quale è in fase di separazione, e il nuovo compagno.

Appena sopraggiunti, i carabinieri della Stazione locale e del reparto territoriale di Aprilia lo hanno notato allontanarsi a bordo di un’autovettura. Ne è nato un inseguimento, al termine del quale i militari dell’Arma hanno proceduto a una perquisizione, rinvenendo nel veicolo proprio l’ascia indicata nella chiamata d’allarme.





Successivamente, presso gli uffici dei carabinieri sono state raccolte le denunce del caso. Sentito il magistrato di turno, gli operanti hanno infine proceduto all’arresto del 50enne, poi ristretto in carcere.