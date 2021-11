Lutto a Formia: si è spento il professor Di Biasio

Nuovo lutto a Formia e nel mondo culturale pontino: è morto il professor Rodolfo Di Biasio. Scrittore, poeta, docente presso il liceo classico ‘Vitruvio Pollione’ di tante generazioni di studenti formiani e del Golfo, è venuto a mancare appena tre mesi dopo l’amata consorte, la professoressa Giovanna Grimaldi, già assessore alla Cultura del Comune di Formia, quasi a testimoniare una vita ed un destino vissuti in perfetta simbiosi. I funerali si terranno nella mattinata di sabato, a partire dalle 10 presso la chiesa di Sant’Erasmo.

“Ha rappresentato fino all’ultimo un costante ed insostituibile punto di riferimento per ogni mente libera, non solo dal punto di vista letterario, del nostro territorio”, il commento del sindaco Gianluca Taddeo e dell’assessore alla Cultura Fabio Papa appena appreso della triste notizia. “L’improvvisa scomparsa del professor Di Biasio ci ha colto di sorpresa e ci addolora profondamente. E’ una perdita dolorosa che colpisce non solo familiari ed amici, ma l’intera città di Formia e di tale sentimento, l’amministrazione comunale intende farsi interprete in maniera sincera ed unanime”.





“Un uomo apprezzato da tutti, proprio per la sua umanità, per l’umiltà che lo ha sempre contraddistinto e per quella immediata empatia che riusciva sempre a trasmettere”, ha aggiunto il primo cittadino. “Un uomo che ha onorato la città di Formia, non solo per le sue innumerevoli opere, di narrativa e poetiche, apprezzate a livello nazionale, o per i numerosi riconoscimenti ricevuti e pertanto, un uomo che doverosamente ricorderemo anche nella seduta del consiglio comunale di questo pomeriggio”.

“Stamane ci ha lasciato Rodolfo, scrivere il suo cognome mi pare superfluo”, le parole dell’ex sindaco Sandro Bartolomeo, affidate alle propria pagina Facebook. “Limpido uomo di cultura, ha educato tante generazioni di studenti lasciando una traccia indelebile. Qualche mese fa l’aveva lasciato la sua Giovanna: Rodolfo non poteva vivere senza di lei e ha deciso di raggiungerla. Un abbraccio a Daniele, Cristina e ai suoi splendidi nipoti”.

Tra i primi ad esprimersi sulla dipartita, sempre via social, anche il consigliere comunale Luca Magliozzi: “Sei stato una luce di intelligenza, di cultura e di gentilezza per tantissime generazioni di ragazzi e per tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerti. E di quella stessa luce ti è sempre piaciuto circondarti attraverso Giovanna, i tuoi figli, i tuoi nipoti e tutta la tua meravigliosa famiglia Sei stato un poeta, uno scrittore, un maestro e, soprattutto, un amico. Mi mancheranno tantissimo le chiacchierate con te. Lasci a tutti noi non solo le tue splendide opere, ma un bellissimo esempio di vita e di amore”.