Ventotene, indagati Sindaco, consiglieri e tecnici comunali

Il sindaco Gerardo Santomauro, cinque consiglieri di maggioranza e tre funzionari sono indagati per abuso d’ufficio, abuso edilizio e falso in atto pubblico.

Il sostituto procuratore Marra, titolare dell’inchiesta, e il procuratore capo d’Emmanuele, hanno disposto le indagini tramite la Guardia di Finanza di Formia in collaborazione con i colleghi del Reparto Aeronavale di Gaeta, dopo la denuncia del consigliere di opposizione Sportiello, già vicesindaco e assessore ai trasporti dell’isola.





Quest’ultimo, co-titolare di un’attività portuale in concessione demaniale avrebbe illustrato tutta una serie di comportamenti messi in atto negli ultimi anni dal primo cittadino nonché da alcuni componenti della Giunta, per estromettere Sportiello dalla vita civica mediante illazioni e diffamazioni.