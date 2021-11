Spaccio di droga, arrestato 40enne: deve scontare oltre 10 mesi

Nella mattinata del 18 novembre 2021, a Terracina, i Carabinieri del locale comando stazione, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina – ufficio esecuzioni penali – dottoressa Giammaria, traevano in arresto un 40enne, dovendo espiare la pena di mesi dieci e giorni ventiquattro di reclusione, oltre al recupero di una pena pecuniaria di euro 3.000,00, per “spaccio di sostanze stupefacenti”.