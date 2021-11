Rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per droga e alcool: denunciato

In data 18 novembre 2021, in Terracina, i militari dell’ aliquota radiomobile deferivano in stato di libertà un 28enne del luogo per i reati di “rifiuto all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti” e “rifiuto all’accertamento per l a verifica dello stato di ebbrezza alcolica”.

Nella giornata del 17 novembre 2021, durante un normale controllo alla circolazione stradale, l’uomo veniva sorpreso alla guida della propria autovettura, rifiutandosi di sottoporsi agli accertamenti sanitari finalizzati all’accertamento dello stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche.





La patente di guida è stata ritirata.